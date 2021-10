Covid oggi Piemonte, 278 contagi e 2 morti: bollettino 22 ottobre

Sono 278 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 22 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino covid della regione. Eseguiti 60.535 tamponi, di cui 54.400 antigenici. Comunicati due decessi di persone positive al test, ma nessuno di oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 19 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 176 (- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.446.

Dei nuovi casi, gli asintomatici sono 150 (54%). I casi sono 123 di screening, 115 contatti di caso, 40 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 386.990, di cui 31.857 Alessandria, 18.503 Asti, 12.191 Biella, 55.754 Cuneo, 30.008 Novara, 206.107 Torino, 14.408 Vercelli, 13.767 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.595 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.800 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.