Covid oggi Piemonte, 374 contagi e 4 morti: bollettino 11 novembre

Sono 374 i nuovi contagi da Coronavirus oggi giovedì 11 novembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 58.391 tamponi, di cui 52.189 antigenici. Nelle ultime 24 ore sono guarite 213 persone.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 243, 17 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.036. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 11.843 persone.