Covid oggi Piemonte, 397 contagi e 6 morti: bollettino 12 novembre

Sono 397 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 novembre in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i nuovi casi (di cui 184 dopo test antigenico) sono pari allo 0,8% di 51.980 tamponi eseguiti, di cui 46.000 antigenici. Gli asintomatici sono 221 (55,7%). I casi sono 190 di screening, 152 contatti di caso, 55 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 392.795, di cui 32.367 Alessandria, 18.857 Asti, 12.390 Biella, 56.493 Cuneo, 30.372 Novara, 209.274 Torino, 14.605 Vercelli, 13.910 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.625 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.902sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 242 (-1rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.287. I tamponi diagnostici finora processati sono 8.933.033(+ 51.980rispetto a ieri), di cui 2.419.345risultati negativi. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 11.849 deceduti.