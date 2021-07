Covid oggi Piemonte, 47 contagi: bollettino 11 luglio

Sono 47 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi (di cui 3 dopo test antigenico) sono pari allo 0,5 % di 9.408 tamponi eseguiti, di cui 6.315 antigenici. Dei 47 positivi, gli asintomatici sono 24 (51,1%).

I casi sono così ripartiti: 10 screening, 29 contatti di caso, 8 con indagine in corso; per ambito: 1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 scolastico, 45 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 63 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 676.