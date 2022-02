Covid, oggi primo giorno senza mascherine all’aperto

Scatta oggi il primo giorno senza mascherine all’aperto. E’ l’inizio di una nuova fase che nei prossimi mesi porterà all’allentamento delle misure anti-Covid, come la riapertura delle discoteche, fissata per oggi dopo due mesi di stop. Non è raro però trovare chi ancora oggi, nonostante l’assenza dell’obbligo, giri ancora con naso e bocca coperti.

Qualcuno non è ancora al corrente della nuova regola, altri lo fanno per prudenza, per la maggior parte è diventata un’abitudine. La mascherina va comunque portata con sé e usata in caso di assembramenti, anche all’aperto. Mentre al chiuso l’obbligo è valido almeno fino al 31 marzo, come si legge nell’ultima ordinanza.

“Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private – si legge. – L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

“Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. L’uso della mascherina “integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio”, specifica ancora il comunicato.