Covid oggi Puglia, 169 contagi e 2 morti: bollettino 15 giugno

Sono 169 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 15 giugno. Registrati inoltre altri 2 morti. Risalgono quindi i nuovi casi di covid nella Regione dopo il crollo al minimo di ieri, ma aumentano notevolmente anche i test. Stabili i decessi, ai livelli bassi degli ultimi giorni. Ricomincia a crescere a ritmi alti il numero dei guariti e pertanto si riducono fortemente gli attuali positivi. Prosegue la flessione dei ricoverati.

Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute oggi su 8.053 test per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 169 casi positivi: 60 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 32 nella provincia Bat, 17 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Ieri erano 47 i contagi su 3.405 tamponi. Oggi sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Anche ieri i morti erano 2. In tutto hanno perso la vita 6.592 persone.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.582.579 test. Sono 234.546 i pazienti guariti mentre ieri erano 233.106 (+1.440). I casi attualmente positivi sono 11.311 mentre ieri erano 12.584 (-1.273). I pazienti ricoverati sono 269 mentre ieri erano 283 (-14). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 252.449 così suddivisi:94.996 nella provincia di Bari; 25.531 nella provincia di Bat; 19.645 nella provincia di Brindisi;45.055 nella provincia di Foggia; 26.800 nella provincia di Lecce; 39.252 nella provincia di Taranto;804 attribuiti a residenti fuori regione; 366 provincia di residenza non nota.