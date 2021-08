Sono 198 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 29 agosto. Registrato inoltre un altro morto. 10.156 i test giornalieri eseguiti, 4.683 le persone attualmente positive. 241 i ricoverati in area non critica, 25 i pazienti in terapia intensiva. 263.229 i casi totali dall’inizio della pandemia, 3.259.637 il totale dei test eseguiti, 251.843 le persone guarite, 6.703 quelle decedute.