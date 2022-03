(Adnkronos) – Sono 6.026 i nuovi contagi da covid in Puglia secondo il bollettino di oggi, 8 marzo. Si registrano inoltre altri 20 morti. 22.875 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 75.123 le persone attualmente positive nella Regione, 544 quelle ricoverate in area non critica e 31 quelle in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 763.927 i casi totali, 8.933.533 i test eseguiti, 681.059 le persone guarite e 7.745 quelle decedute.