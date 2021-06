Covid oggi Puglia, 63 contagi e 3 morti: bollettino 23 giugno

Sono 63 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 23 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Lievemente in aumento i decessi. Prosegue la crescita dei nuovi guariti e pertanto sono in netto calo gli attuali positivi. Lenta ma costante la flessione dei ricoverati. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.684 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 1.186. Nella Regione i casi attualmente positivi sono 5.937. I pazienti ricoverati sono 186, mentre ieri erano 189, 3 in meno.