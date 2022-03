Covid oggi Puglia, 8.521 contagi e 10 morti: bollettino 18 marzo

(Adnkronos) – Sono 8.521 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 10 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 36.065 tamponi. I nuovi nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 2.603; Provincia di Bat: 578; Provincia di Brindisi: 711; Provincia di Foggia: 1.031; Provincia di Lecce: 2.616; Provincia di Taranto: 926; Residenti fuori regione: 45; Provincia in definizione: 11.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 96.493. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 560. In terapia intensiva, invece, 29 malati.