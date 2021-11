Covid oggi Repubblica Ceca, 27.717 nuovi contagi

Nella Repubblica Ceca sono stati confermati 27.717 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero di contagi più alto dall’inizio della pandemia. Lo rende noto il ministero della Salute di Praga.

Intanto, il presidente Milos Zeman è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo a un test per il coronavirus effettuato nella residenza di Lany, a ovest di Praga. Lo rende noto l’ufficio presidenziale, ricordando che Zeman, 77 anni, ha ottenuto anche la terza dose del vaccino contro il coronavirus. Era stato dimesso ieri dall’Ospedale militare centrale, dove era stato ricoverato il 10 ottobre scorso in terapia intensiva per complicazioni legate a una malattia cronica al fegato di cui soffre. Il suo medico personale, Miroslav Zavoral, ha spiegato che il presidente ha avuto un ”contatto a rischio” a Lany.

Rinviata, quindi, la nomina prevista per oggi del primo ministro Petr Fiala, leader del centrodestra. “Il programma del presidente sarà sospeso in attesa di completare le cure per il Covid-19”, ha affermato il suo ufficio in una nota.