Covid oggi Russia, nuovo picco di contagi e morti

Nelle ultime 24 ore sono stati confermati in Russia 39.849 nuovi casi di Covid. Il numero totale di casi registrati nel Paese dall’inizio della pandemia è di 8.432.546. I decessi sono stati 1.163, un altro picco dall’inizio della pandemia. Per contrastare la nuova grave ondata epidemica, il Presidente Putin ha predisposto un periodo, fra il 30 ottobre e il 7 novembre, di astensione retribuita dal lavoro per chi opera in settori non essenziali. Le agenzia di viaggio hanno registrato un netto aumento delle prenotazioni di vacanze per Turchia ed Egitto la prossima settimana. Mosca e altre cinque regioni nei giorni scorsi sono entrate in lockdown parziale.