Covid oggi Russia, oltre 1.200 morti in un giorno

Per il quinto giorno consecutivo in Russia si sono registrati più di 1.200 morti a causa del Covid-19. Lo riferiscono i media locali, evidenziando come in una settimana il Paese abbia per tre volte superato il record di decessi giornalieri dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore in Russia sono morte 1.219 persone e sono state diagnosticati 38.823 contagi, secondo i dati diffusi dalla commissione governativa creata per combattere la diffusione del nuovo coronavirus. Il maggior numero di decessi è stato registrato nella capitale Mosca (95), seguita da San Pietroburgo (80).