Covid oggi Sardegna, 1.200 contagi e 6 morti: bollettino 9 agosto

(Adnkronos) – Sono 1.200 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti. 1.116 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.919 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 161 (come ieri) mentre sono 23.235 i casi di isolamento domiciliare (-1.499). Si registrano 6 decessi: un uomo di 87 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; due donne di 88 e 94 e un uomo di 77 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 80 e una donna di 82, residenti nella provincia di Sassari. Lo rende noto la Regione Sardegna.