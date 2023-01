Covid oggi Sardegna, 125 contagi e 4 morti: bollettino 25 gennaio

(Adnkronos) – In Sardegna si registrano oggi, 25 gennaio 2023, 125 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 89 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1346 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 ( -3). I pazienti ricoverati in area medica sono 79 (-12 ). Sono 3684 i casi di isolamento domiciliare ( -67 ).

Si registrano 4 decessi: una donna di 98 anni, residente nella provincia di Sassari, un uomo di 84 anni, residente nella provincia di Oristano, un uomo di 78 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un deceduto residente nell’area della Asl di Nuoro.