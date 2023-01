(Adnkronos) – Sono 168 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 1 gennaio 2023, secondo il bollettino covid della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1.497 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+1), in area medica 126 (come ieri), 6.092 in isolamento domiciliare (+163).