Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nessun altro morto nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono stati 28. Da ieri sono stati fatti poco più di 3mila test. I ricoverati in ospedale restano 42, uno in meno da ieri, due in terapia intensiva. In isolamento a casa 2.268 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Sassari a 13, Cagliari a 8 e 4 nel sud dell’isola.