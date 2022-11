Covid oggi Sardegna, 342 contagi e tre morti: bollettino 2 novembre

(Adnkronos) – In Sardegna si registrano oggi 342 ulteriori contagi da Covid (di cui 284 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1362 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 10 (+1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 84 (-3), mentre sono 8489 i casi di isolamento domiciliare (-1). Si registrano 3 decessi: due donne di 83 e 94 anni, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 64 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la regione Sardegna.