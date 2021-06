Covid oggi Sardegna, 37 contagi e due morti: bollettino 9 giugno

Sono 37 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.868 i test in più eseguiti. Scendono sotto i cento i pazienti ricoverati, sono 94, sei in meno rispetto al dato precedente, mentre resta invariato il numero dei pazienti pari a 6 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 12.104 persone, i guariti in più da ieri sono 109. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Sassari a 19, Cagliari a 13 e 5 a Nuoro.