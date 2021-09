Sono 52 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrato inoltre un altro morto: si tratta di una donna di 67 anni della provincia Sud Sardegna, 2.272 le persone testate e 5.840 test processati, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (3 in meno rispetto a ieri), 127 in area medica (-8), i casi di isolamento domiciliare sono 2016 (42 in meno rispetto a ieri).