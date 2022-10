Covid oggi Sicilia, 1.270 contagi e nessun morto: bollettino 6 ottobre

(Adnkronos) – Sono complessivamente 1.270, su 11.161 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia oggi, 6 ottobre 2022. Gli attuali positivi nell’Isola sono 10.890 (15.071 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che i guariti sono stati 16.341, anche se la Regione siciliana fa sapere che “l’incremento del numero dei guariti è comprensivo del recupero di periodi precedenti”, mentre non si registra nessun decesso. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 195, mentre si trovano in terapia intensiva 13 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 315 a Palermo, 270 a Catania, 192 a Messina, 78 a Ragusa, 131 a Trapani, 162 a Siracusa, 35 a Caltanissetta, 56 ad Agrigento e 31 a Enna.