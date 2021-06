Covid oggi Sicilia, 263 contagi e 3 morti. A Palermo 62 nuovi casi

Sono 263 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 12 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13.929 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 426. In tutto nell’isola sono 6.698 i positivi – 166 in meno rispetto a ieri – e di questi 326 sono ricoverati in regime ordinario, 43 in terapia intensiva e 6.329 sono in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Palermo a 62, Agrigento a 52 e Catania a 41.