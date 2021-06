Covid oggi Sicilia, 320 contagi e 2 morti. A Palermo 68 nuovi casi

Sono 320 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 9 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore i guariti o dimessi sono stati 702. Sono stati 14.908 tamponi processati da ieri. La Regione è al secondo posto in Italia, dietro la Lombardia, per numero di contagi giornalieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 5.890 in Regione. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 365, mentre si trovano in terapia intensiva 39 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 68 a Palermo, 66 a Catania, 21 a Messina, 34 a Ragusa, 16 a Trapani, 28 a Siracusa, 8 a Caltanissetta, 21 ad Agrigento e 58 a Enna.