Sono 878 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 settembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono 6 i morti, ma quelli registrati sono 20 comprensivi di decessi avvenuti nei giorni scorsi. I pazienti guariti o dimessi sono invece 1.754. Sull’Isola si contano al momento sono 22.720 i positivi, 896 in meno rispetto a ieri, e di questi 697 sono ricoverati in regime ordinario e 99 in terapia intensiva.