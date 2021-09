Sono 943 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 nel bollettino della Regione. Dieci le vittime. Sono invece 444 i pazienti dimessi o guariti. In totale, nell’isola, ci sono 28.951 positivi (489 in più rispetto a ieri) e di questi 855 sono ricoverati in regime ordinario, 120 in Terapia intensiva e 27.976 sono in isolamento domiciliare.