Covid oggi Svizzera, 21.032 contagi e 10 morti: bollettino 16 febbraio

(Adnkronos) – Covid in Svizzera, 21.032 contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica sono 120 i ricoveri per il Coronavirus. Mercoledì scorso i contagi erano 29.144 (8.112 in più) i decessi 11 e i ricoveri 141.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 75.611 test, con un tasso di positività del 27,8%, contro il 33,9% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,82. La variante Omicron rappresenta il 98,9% dei casi.

Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 799.753, ovvero 9182,69 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, in Svizzera sono stati registrati 2.627.993 contagi e 12.601 decessi per il Covid. In totale, il 68,68% degli svizzeri ha ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i dodici anni, la quota sale al 77,90%. Inoltre, il 75,52% delle persone oltre i 65 anni e il 41,03% della popolazione hanno ricevuto il cosiddetto booster, ossia la terza dose, di richiamo.