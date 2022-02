Covid oggi Svizzera, quasi 70mila contagi in 3 giorni

(Adnkronos) – Quasi 70mila contagi da coronavirus e 20 morti in Svizzera negli ultimi 3 giorni secondo i numeri del bollettino relativo al weekend. In base ai dati diffusi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), sono 238 le persone che sono state ricoverate in ospedale. Una settimana fa, l’Ufsp comunicava 89.453 casi, 26 decessi e 219 ricoveri. I pazienti Covid occupano il 24,90% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso di occupazione del 74,50%.

Secondo l’Ufsp, nelle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 184.414 test. Il tasso di positività è del 37,2%, contro il 34,7% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,92. La variante Omicron rappresenta il 98,6% dei casi. Negli ultimi 14 giorni il numero totale di infezioni è pari a 872.307, ovvero 10.015,75 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 2.433.226 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su 4.604.359 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 12.459 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 44.233.

Sul fronte della campagna vaccinale, il 68,46% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni il dato sale al 77,80%. Inoltre, il 74,90% degli over 65 e il 40,28% della popolazione hanno ricevuto la dose ‘booster’.