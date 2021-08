Covid oggi Tokyo, 3.709 contagi: “State a casa”

Sono 3.709 i nuovi contagi da coronavirus oggi martedì 3 agosto a Tokyo, città delle Olimpiadi, ben 861 in più rispetto allo scorso martedì. I dati ufficiali parlano anche di altri sette decessi per complicanze riconducibili al Covid. Fino al 31 agosto a Tokyo e in altre prefetture è in vigore lo “stato di emergenza” dovuto alla pandemia di coronavirus. Ristoranti e bar restano aperti, ma non possono servire alcolici ed è stata imposta una chiusura anticipata. Non manca chi crede che le misure non siano più sufficienti per evitare il sovraccarico del sistema sanitario.

La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, è tornata a chiedere agli abitanti della città di stare a casa. La variante Delta del coronavirus, ha detto, è un “nemico molto forte”.