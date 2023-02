Covid oggi Toscana, 229 contagi e 4 morti: bollettino 8 febbraio

(Adnkronos) – Sono 229 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 febbraio 2023 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi.

Dei 229 nuovi casi, 64 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 165 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.584.683. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.965 persone) e raggiungono quota 1.541.156 (97,3% dei casi totali).

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 32.029 positivi, -7,9% rispetto a ieri. Di questi 195 (4 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 9 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva. Sono 11.498 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.