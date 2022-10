Covid oggi Toscana, 512 contagi e 5 morti: bollettino 17 ottobre

(Adnkronos) – Sono 512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 ottobre 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi.

Dei 512 nuovi casi, 144 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 368 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella Regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.442.452. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (463 persone) e raggiungono quota 1.381.040 (95,7% dei casi totali).

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 50.536 positivi, +0,1% rispetto a ieri. Di questi 448 (9 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 14 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Sono 10.876 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 3.424 nella Città metropolitana di Firenze, 885 in provincia di Prato, 977 a Pistoia, 689 a Massa Carrara, 1.018 a Lucca, 1.223 a Pisa, 817 a Livorno, 702 ad Arezzo, 580 a Siena, 405 a Grosseto. Vanno aggiunte 156 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori Regione.