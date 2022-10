Covid oggi Toscana, 524 contagi e 2 morti: bollettino 3 ottobre

(Adnkronos) – Sono 524 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. Tra i nuovi casi, 128 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 396 con test rapido. I guariti crescono dello 0,02% (224 persone) e raggiungono quota 1.361.635 (96,6% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 37.592 positivi, +0,8% rispetto a ieri. Di questi 263 (20 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 6 (1 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 2 nuovi morti: un uomo e una donna con un’età media di 79 anni.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 402 tamponi molecolari e 2.656 tamponi antigenici rapidi: di questi il 17,1% è risultato positivo. Sono invece 806 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 65% di questi è risultato positivo. L’età media dei 524 nuovi positivi è di 46 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 28% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

In 37.329 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (278 in più rispetto a ieri, più 0,8%).