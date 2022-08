Covid oggi Toscana, 633 contagi e 4 morti: bollettino 1 agosto

(Adnkronos) – In Toscana sono 633 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 1 agosto 2022, che portano il totale a 1.339.091 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono stati eseguiti 534 tamponi molecolari e 3.112 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,4% è risultato positivo. I ricoverati sono 677 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 77,5 anni.

I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.235.300 (92,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 93.366, -0,2% rispetto a ieri.

L’età media dei 633 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (165 confermati con tampone molecolare e 468 da test rapido antigenico). Sono 368.937 i casi complessivi ad oggi a Firenze (92 in più rispetto a ieri), 90.347 a Prato (48 in più), 105.813 a Pistoia (68 in più), 66.016 a Massa (74 in più), 142.103 a Lucca (68 in più), 155.123 a Pisa (49 in più), 120.239 a Livorno (84 in più), 121.153 ad Arezzo (63 in più), 96.179 a Siena (31 in più), 72.626 a Grosseto (56 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 209 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 274 nella Nord Ovest, 149 nella Sud est.