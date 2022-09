Covid oggi Toscana, 925 contagi e 7 morti: bollettino 8 settembre

(Adnkronos) – Sono 925 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.292.425 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.035 tamponi molecolari e 7.096 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,4% è risultato positivo. Sono invece 1.593 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.710, +0,05% rispetto a ieri. I ricoverati sono 203 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 5 in terapia intensiva (1 in meno).

Complessivamente, 79.507 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (50 in più rispetto a ieri, più 0,1%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 203 (14 in meno rispetto a ieri, meno 6,5%), 5 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 16,7%). Le persone complessivamente guarite sono 1.292.425 (882 in più rispetto a ieri).