Covid oggi Valle D’Aosta, non ci sono contagi né morti: bollettino 21 giugno

Non ci sono nuovi contagi da coronavirus oggi 21 giugno in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. E non si registrano decessi. Le persone affette da virus da inizio pandemia restano, pertanto, 11674. I positivi attuali sono 52, – 5 rispetto a ieri, di cui 3 ricoverati in ospedale e 49 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione, l’unica a essere ancora in zona gialla.



I guariti sono ad oggi 11.150, + 5 rispetto ieri, i tamponi fino ad ora effettuati sono 136.837, + 101, di cui 37.191 processati con test antigenico rapido. Da inizio epidemia in Valle d’Aosta i decessi di persone risultate positive al Covid sono 472.