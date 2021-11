Covid oggi Vda, 10 contagi e nessun decesso: bollettino 29 novembre

Nessun decesso 10 nuovi contagi da coronavirus oggi, 29 novembre, in Valle d’Aosta che portano le persone contagiate dal virus a 13.104 da inizio epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. I positivi attuali sono 628 di cui 607 in isolamento domiciliare 20 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti salgono a 11.997, +12 rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 97.176, i tamponi fino ad oggi effettuati 283.319. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 479.