Covid oggi VdA, 5 contagi e nessun decesso: bollettino 3 novembre

Nessun decesso e cinque nuovi contagi da coronavirus in Valle D’Aosta oggi, 3 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Il totale delle persone contagiate dal virus sale, pertanto, a 12.320. I casi positivi attuali sono 82, di cui 78 in isolamento domiciliare e quattro ricoverati in ospedale. I guariti sono complessivamente 11.764, due più di ieri, mentre i casi fino ad ora testati sono 92.875 e i tamponi ad oggi effettuati 234.044. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia sono 474.