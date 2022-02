Covid oggi Vda, 71 contagi e un morto: bollettino 16 febbraio

(Adnkronos) – Un decesso e 71 nuovi contagi da coronavirus oggi, 16 febbraio, in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia ad oggi a 30.928. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. I positivi attuali sono 1790 di cui 1752 in isolamento domiciliare, 34 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite è pari a 28.622 unità, 136 in più di ieri. I casi fino ad oggi testati sono 126.742 mentre i tamponi complessivamente effettuati sono 458.074.con il decesso segnalato oggi salgono a 516 i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza a oggi.