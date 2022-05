(Adnkronos) – Oggi, 6 maggio 2022, sono 86 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Valle D’Aosta, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. I guariti sono 107. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva e non si registrano decessi che da inizio epidemia nella regione sono stati 533. Gli attuali positivi sono 1421 di cui 28 ricoverati in ospedale.