Covid oggi Vda, 97 contagi e nessun morto: bollettino 14 aprile

(Adnkronos) – Sono 97 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 aprile in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I casi da inizio pandemia nella regione salgono a 33.698. I positivi attuali sono 1324 di cui 1307 in isolamento domiciliare, 15 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite a oggi di 31.847 unità, +48 rispetto alla rilevazione di ieri. I casi fino ad oggi testati sono 131.994, i tamponi finora effettuati 498.675. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia a oggi sono 527.