Covid oggi VdA, sei contagi e nessun decesso: bollettino 12 ottobre

Nessun decesso e sei nuovi contagi da coronavirus in Valle D’Aosta oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Il totale delle persone colpite da virus, pertanto, da inizio emergenza ad oggi, è di 12.213. I positivi attuali sono 105 di cui 104 in isolamento domiciliare e uno ricoverato in ospedale. I casi complessivamente testati sono attualmente 88.151 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 198.019. I nuovi guariti sono 11 che portano il totale complessivo a 11.634. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi in Valle d’Aosta sono 474.