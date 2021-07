Sono 261 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri è stato registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati con 27.465 tamponi, il tasso di positività è dello 0,95%. I ricoverati per covid sono 249, invariato rispetto a ieri. Sono 233 le persone nell’area non critica e 16 in terapia intensiva.