Sono 34 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 22 giugno. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Gli attualmente positivi nella Regione sono 4.933. Da inizio pandemia i decessi sono stati 11.610 in Veneto. I ricoverati in area non critica Covid sono 286, 32 in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri.