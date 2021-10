Covid oggi Veneto, 384 contagi: bollettino 22 ottobre

Sono 384 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 22 ottobre. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione Luca Zaia. “La pandemia è sicuramente in remissione, non è finita, il virus c’è , ma è iniziata la fase di convivenza. Abbiamo avuto 384 contagi nelle ultime 24 e abbiamo 209 pazienti ricoverati in area non critica e 30 in terapia intensiva, con un calo di 3 pazienti.”, ha detto Zaia in occasione dell’inaugurazione di Auto e Moto D’epoca alla fiera di Padova.

“Un po’ di Rt è salito ma abbiamo quasi raddoppiato i tamponi visto che facciamo anche 112, 120mila tamponi al giorno rispetto ai 40, 50mila che facevamo prima”, ha spiegato.

“Ricordo che la vaccinazione ci ha permesso di tornare alla normalità e un vaccinato che si infetta non ha evidenze cliniche importanti come avrebbe altrimenti”, ha sottolineato il presidente del Veneto. “La pandemia è costata al Veneto” 1,2mld di euro e 500mila visite arretrate, abbiamo affrontato questa montagna da scalare…ricordiamolo a chi dice che il covid non esiste”, ha concluso.