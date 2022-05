Covid oggi Veneto, 4.143 contagi e 6 morti: bollettino 1 maggio

(Adnkronos) – Sono 4.143 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 1.668.391, quello dei decessi a 14.461. In diminuzione il dato dei soggetti attualmente positivi, 68.528 (contro i 70.005 di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 914, 34 quelli in terapia intensiva.