Covid oggi Veneto, 427 contagi. Zaia: “Incidenza cala”

Sono 427 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 46.934 tamponi, il tasso di positività è allo 0,91%. “L’incidenza si sta abbassando”, dice il governatore Luca Zaia. Nella regione, ad oggi i positivi sono 12.589. Sono 261 i pazienti covid in area non critica. In terapia intensiva, 56 persone. “In terapia intensiva -dice Zaia- l’80% dei pazienti non sono vaccinati. In area non critica, i non vaccinati sono quasi il 70%”.