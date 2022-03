(Adnkronos) – Sono 6.061 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti. Sono oltre 28 milioni (28.911.000) i tamponi eseguiti in tutto, oltre 65mila quelli eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono 63.811 gli attualmente positivi oggi, 1 milione 408mila da inizio pandemia. I ricoveri totali sono 819 (-2), 764 in area medica e 55 in terapia intensiva. I decessi da inizio pandemia salgono a 14.028.