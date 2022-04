Covid oggi Veneto, 6.354 contagi e 13 morti: bollettino 16 aprile

(Adnkronos) – Sono 6.354 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono in rialzo rispetto a ieri (6.325). Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a quota 1.591.636, quello dei decessi a 14.333. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 77.424 (ieri erano 78.010). Migliora la situazione dei numeri ospedalieri, con 871 malati Covid ricoverati in area medica (contro gli 871 del giorno prima) e 39 (-4) in terapia intensiva.