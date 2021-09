Covid oggi Veneto, 637 contagi: bollettino 3 settembre

Sono 637 contagi da coronavirus in Veneto oggi, 3 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione diffuso dal governatore Luca Zaia. Da ieri registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 41.430 tamponi: il tasso di positività è all’1,53%. I pazienti covid ricoverati sono 279 (-7). Le persone in terapia intensiva sono 54 (-1). “Non c’è remissione della curva, nulla di preoccupante ma non bisogna abbassare la guardia. E’ evidente che l’infezione ci sia. Abbiamo l’incidenza a 92 casi per 100mila abitanti. L’occupazione delle terapie intensive è al 5%, quello dell’area non critica è al 3%”, dice Zaia evidenziando che la regione non rischia di lasciare la zona bianca per passare in zona gialla.