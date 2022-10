(Adnkronos) – Sono 8.873 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 11 ottobre. Si registrano inoltre altri 10 morti. I casi attualmente positivi nella regione sono 64.799. Da ieri sono 68 in più i pazienti attualmente positivi in area non critica mentre si registra un paziente in più in terapia intensiva.