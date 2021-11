Covid oggi Veneto, Zaia: “Lontani da zona gialla”

Veneto in zona gialla? “Al momento i parametri della regione indicano che siamo ancora molto lontani, ma il trend in aumento dei casi deve essere affrontato con la massima serietà”, afferma il presidente regionale Luca Zaia, commentando i dati odierni della pandemia, che per il Veneto registrano 1.029 nuovi contagi.

“E’ importante vaccinarsi – prosegue Zaia – ed è indispensabile anche rispettare alcune regole basilari nella vita quotidiana, come indossare la mascherina nei luoghi chiusi e in quelli aperti dove si verifichino assembramenti. In caso contrario il passaggio in giallo è un’ipotesi concreta”, conclude.

Covid oggi Veneto, il bollettino del 12 novembre



Il Veneto supera per il giorno consecutivo 1000 nuovi contagi da covid secondo i numeri del bollettino di oggi, 12 novembre 2021. Per la precisione sono stati 1.029 nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino che fa registrare anche 7 morti, per un totale di 11.870. Salgono anche i numeri degli attuali positivi, che sono 14.872, 648 in più, e crescono i ricoveri, con 285 pazienti nei reparti ordinari (+21) e 60 (+1) nelle terapie intensive.